В магазине в Мурино Росгвардейцы задержали драчливых воров

На территории города Мурино, расположенного в Ленинградской области, сотрудники Росгвардии пресекли драку, в которой участвовали подрезываемые в краже из продуктового магазина.

«В Мурино (Ленинградская область) росгвардейцы пресекли драку и оказали помощь в задержании подозреваемых в краже из продуктового магазина», – рассказали Gazeta.spb в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа пресекли потасовку между продавцами магазина и двумя молодыми людьми, подозреваемыми в краже.

Последних передали сотрудникам органов внутренних дел, уточнили в сообщении.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в торгово-развлекательном центре «Галерея», расположенном на территории Санкт-Петербурга более ста человек оказались задержаны в результаты работы сотрудников полиции и ОМОН.

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