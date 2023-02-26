В ТРЦ «Галерея» в Петербурге задержали больше 100 человек

Сегодня, 26 февраля, в торгово-развлекательном центре «Галерея», расположенном на территории Санкт-Петербурга более ста человек оказались задержаны в результаты работы сотрудников полиции и ОМОН.

Согласно имеющейся информации, целью служащих правоохранительных органов были подростки. Известно, что группа из нескольких детей напали на сверстника, одетого в черную толстовку с изображением паука. Об этом сообщает «МК в Питере».

В течение дня от пользователей социальных сетей и СМИ поступала информация о наличии большого количества сотрудников правоохранительных органов рядом с «Галереей».

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что сегодня днем, 26 февраля, торгово-развлекательный центр «Галерея», расположенный на территории Санкт-Петербурга был закрыт на вход. Вокруг торгового кластера очевидцы заметили большое количество полиции. Спустя время он был открыт.