ТРЦ «Галерея» снова заработал: до этого его закрыли, внутри находился ОМОН

Сегодня днем, 26 февраля, торгово-развлекательный центр «Галерея», расположенный на территории Санкт-Петербурга был закрыт на вход. Вокруг торгового кластера очевидцы заметили большое количество полиции. Спустя время он был открыт.

«Все препятствия на пути к комфортному шопингу устранены», – написали в официальном telegram-канале торгового комплекса. Официальные медиа так и не раскрыли причину временного закрытия «Галереи».

По информации, поступающей от очевидцев и некоторых СМИ, рядом с торговым центром было замечено большое количество сотрудников правоохранительных органов, включая ОМОН. Согласно некоторым сообщениям, они уделяли особое внимание подросткам, проверяли их документы.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге полиция задержала местного, взявшего автомат в магазин.