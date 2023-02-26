Ничего лучше не нашлось: полиция задержала петербуржца, взявшего автомат в магазин

Вечером в субботу, 25 февраля, в Московском районе Санкт-Петербурга мужчина пришел в магазин, держа в руках нечто, похожее на автомат. Об этом Gazeta.spb сообщил источник в правоохранительных органах.

Согласно имеющимся данным, 25 февраля 2023 года в 21:02 в полицию Московского района поступило сообщение от очевидца о том, что в магазин на Пулковском шоссе пришел мужчина с предметом похожим на автомат.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции задержан 49-летний мужчина, у которого был изъят охолощённый автомат BWO-925», а – уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Отмечается, что при осмотре квартиры нарушителя, были изъяты банка бездымного пороха «Сокол», 99 светозвуковых патронов, 30 светозвуковых патронов, 84 обычных патрона разных калибров, предмет похожий на пистолет «Вальтер РР» без номера и пневматическая винтовка «Smersh.

В настоящий момент злоумышленник пребывает в отделе полиции в ожидании процессуального решения.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что во Всеволожске мужчине пришлось ножом отбиваться от неизвестного.