Во Всеволожске мужчине пришлось ножом отбиваться от неизвестного

Вечером пятницу, 24 февраля, полицейские Всеволожского района получили информацию от очевидца, который недалеко от железнодорожной платформы в поселке Ковалево нашел разбросанные вещи, продукты, и следы крови. Днем позже выяснилось, что рядом со станцией местный житель вступил в схватку с неизвестным, используя нож в целях самозащиты.

«Выехавшими на место сотрудниками полиции в лесополосе по улице Рябиновая в поселке Ковалево обнаружен мужчина, 1964 года рождения, который в тяжелом состоянии был госпитализирован», – уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Ленинградской области.

По данным ведомства, 25 февраля в указанный отдел полиции поступила телефонограмма о том, что от улицы Объездной из СНТ «Ковалево» в тяжелом состоянии госпитализирован мужчина, 1963 года рождения.

По словам пострадавшего, 24 февраля он пошел за водой к железнодорожной станции «Ковалево», где на него напал малознакомый мужчина. В целях самозащиты пострадавший достал из пакета с продуктами нож и ранил нападавшего, после чего вызвал скорую помощь.

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