Эксперт рассказала, как увеличение МРОТ скажется на зарплатах петербуржцев

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил дополнительно проиндексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала, как его увеличение на 18,5% в 2024 году повлияет на зарплаты.

«Увеличение МРОТ не обозначает автоматического роста заработных плат в коммерческих структурах – изменение коснется только тех сотрудников, чья зарплата не превышает минимальный размер оплаты труда», – цитирует ее слова пресс-служба сервиса по поиску работы hh.ru.

При этом эксперт отмечает, что многие работодатели, формируя фонда оплаты труда, ориентируются, помимо прочих факторов, и на процент изменения МРОТ.

Следует также напомнить, что в Санкт-Петербурге средняя зарплата составляет 63 411 рублей, что на 4 494 рублей больше показателя прошлого года.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что правительство России выделит более 1,7 миллиарда рублей на обновление оборудования в медучреждениях.