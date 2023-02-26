Правительство РФ выделит более 1,7 млрд рублей на обновление оборудования в медучреждениях

Правительство Российской Федерации намерено выделить свыше 1,7 миллиардов рублей на обновление оборудования в медицинских организациях.

«Еще больше россиян смогут пройти реабилитационное лечение – амбулаторно или в условиях дневного стационара. Правительство выделит более 1,7 млрд рублей на обновление оборудования в 43 медицинских организациях», – написали в официальном telegram-канале информационного портала «Объясняем.рф».

О необходимости эффективного использования указанных средств напомнил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, у медицинских работников должно быть все необходимые для оказания необходимого лечения гражданам, которые перенесли тяжелые заболевания, операции и травмы.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что Санкт-Петербургу одобрили заявки на обновление коммунальной инфраструктуры, приобретение подвижного состава и строительство Витебской развязки.