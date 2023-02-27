На льготы по кредитам для приоритетной промышленности выделят 1 млрд рублей

Правительство Российской Федерации выделит 1 миллиард рублей в рамках программы льготного кредитования для организаций, реализующих инвестиционные проекты, направленные на производство приоритетной промышленной продукции. Соответствующее поручение дал глава государства Владимир Путин.

«Льготные кредиты будут выдаваться по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс три процентных пункта», – уточнили в официальном telegram-канале федерального кабмина, отметив, что разницу кредитным организациям компенсируют субсидиями из бюджета.

При этом максимальный размер кредита ограничен суммой в 100 миллиардов рублей. В то же время объем софинансирования по каждому инвестиционному проекту составит не менее 20% от его общей стоимости.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что правительство Российской Федерации выделит более 1,7 миллиарда рублей на обновление оборудования в медучреждениях.