Красивые города, активный отдых и море — какие путешествия выбрали россияне

Больше всего россиян, решивших отправиться в путешествие, привлекают прогулки по красивым городам. В своем желании любоваться архитектурой признались 18% респондентов, принимавших участие в опросе сервиса путешествий «Туту».

«Больше всего путешественников привлекают прогулки по красивым городам: 18% ответили, что они хотят любоваться архитектурой», — сообщили Gazeta.spb в пресс-службе организации.

Следующими в списке по популярности идут активные туры по России: сплавы, треккинг, велопоходы и другие «неспокойные» виды отдыха – их выбрали 16% респондентов. Такому же количеству хотелось бы отправиться на море в России.

Также отмечается, что почти каждый десятый респондент (11%) был бы рад отправиться за границу, чтобы насладиться экзотикой и пляжами. Таких опрошенных привлекают Мальдивы, Таиланд, Объединённые Арабские Эмираты и другие теплые страны.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, увеличится ли турпоток из-за более длительных виз.