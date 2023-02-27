Основательница петербургского театра утонула в море в Грузии

В грузинском городе Кобулетти погибла Ирина Слюсарь, основательница частного кукольного театра «Лось и светлячок», расположенного в Петербурге. Она прыгнула в море, чтобы спасти свою собаку. Трагедия случилась 22 февраля, когда Ирина вместе со своей подругой гуляла по побережью моря:

«Ирина Слюсарь […] прогуливалась с подругой и собакой близко к кромке воды. Волна накрыла собаку, и они полезли в море ее спасать», – рассказали в официальном telegram-канале театра «Лось и светлячок».

После попытки спасти животное подруга Ирины смогла выплыть, а Ирина – нет. Результаты поисков оказались неутешительными:

«С сожалением сообщаем, что Ирина была найдена погибшей. Поиски завершены, однако мы не можем разглашать подробности», – говорится в сообщении от группы для проведения поисково-спасательных операций в Грузии «Пошук».

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