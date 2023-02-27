«Транснефть» объяснила, почему поставки в Польшу прекратились

В конце февраля текущего года «Транснефть» должна была прокачать российскую нефть на польские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Выдержать график, утвержденный Минэнерго, не удалось из-за ряда нарушений, заявил советник президента трубопроводной компании Игорь Демин.

«[…] маршрутные поручения с подтвержденным ресурсом и оплатой транзита оформлены не были. Кроме того, были внесены оперативные изменения в график, исключающие поставки для польских потребителей. В связи с этим транспортировка нефти в направлении Польши ПАО «Транснефть» не осуществляется», – пояснил он.

Маршрутные поручения при этом оформляются отправителями грузов, уточняет РИА Новости со ссылкой на слова Игоря Демина.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что на льготы по кредитам для приоритетной промышленности выделят 1 млрд рублей.

«Транснефть» польша


 

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