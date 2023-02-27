Реконструкции – быть: суд Петербурга разрешил строительство на месте

Иск о признании разрешения на строительства комплекса зданий «Академии танца Бориса Эйфмана» на месте Дома Басевича незаконным был отклонен. О соответствующем решение Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга сообщили в пресс-службе.

«Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел административное дело по иску к службе государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга о признании незаконным разрешения на строительство […] комплекса зданий для нужд СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана» и СПб ГБУК «Академический театр балета Бориса Эйфмана»», – говорится в сообщении в официальном telegram-канале пресс-службы.

При этом отмечается, что в иске суд градозащитникам отказал. С реконструкцией памятника они ведут борьбу довольно давно, несмотря на то что здание неоднократно горело.

В январе 2021 года Петроградский районный суд отказал в иске градозащитнику Дмитрию Куклину, выступавшему против работ по перестройке Дома Басевича, напомнило ТАСС.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что градозащитники продолжают борьбу против строительства дома на Белой Горе в Сестрорецке.