Градозащитники продолжают борьбу против строительства дома на Белой Горе в Сестрорецке

Активистка-градозащитница Анна Шушпанова продолжает борьбу со строительством дома в зоне охраны культурного наследия возле пляжа Белая гора в Сестрорецке. Об этом Gazeta.spb сообщили представители движения «Красивый Петербург».

«Активистка Анна Шушпанова продолжает оспаривать уведомление, выданное администрацией Курортного района гендиректору строительной компании «КВС» Сергею Ярошенко. Этот документ фактически узаконил строительство дома в зоне охраны культурного наследия возле пляжа Белая гора в Сестрорецке», – рассказали в сообщении, добавив, что ответчиком выступает районная администрация.

Также отмечается, что в качестве представителя Дмитрия Ярошенко, генерального директора ГК «КВС» собственника земельного участка, на суде присутствовал Евгений Барыгин. Летом он вызвал на активистов полицию, когда они пытались остановить незаконную стройку.

На заседании Анна Шушпанова и ее представитель Анна Капитонова подали дополнение, в котором указали, что спорный участок находится в водоохранной зоне озера Сестрорецкий Разлив. При этом перед строительством не было получено согласование Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

В итоге суд не дождался запрошенных по ходатайству градозащитницы на прошлом заседании документов из КГИОП. Звонок непосредственно от судьи процесс не ускорел и участники заседания ничего так и не дождались. Следующее заседание назначали на 15 марта.

«Участок у Белой горы на Советском проспекте – один из объектов, по которому проводится проверка ГСУ СК по Санкт-Петербургу по поручению Александра Бастрыкина», – добавили градозащитники.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что экологи обратились к Бастрыкину из-за свалки в Ленинградской области.