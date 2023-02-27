Эксперты описали вопль лисицы во время гона

Сейчас на территории лесов Санкт-Петербурга и Ленинградской области начался лисий гон. Самки и самцы ищут пару для создания крепкой семьи и выведения потомства. Одним из способов привлечь потенциального партнера является крик, но мало кто знает, как лиса может звать «любимого».

«Правильно их называть – лисовины. Потенциальные невесты о своих намерениях сообщают, оставляя по всему лесу пахучие метки и бросают в лесную глушь призывный клич», – рассказывает телеканал «Санкт-Петербург».

При этом отмечается, что, по словам биологов-наблюдателей, брачный зов лисицы весьма специфичен. Не зная точно, можно даже спутать издаваемый животным звук с человеческим криком. Примечательно то, что в Ленинградской области сейчас насчитывается немногим более трех тысяч лисиц, а в Северной столице не больше полусотни.

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