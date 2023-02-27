Артистка Мариинского театра получила по голове декорацией

Вчера, 26 февраля, хористка Мариинского театра была травмирована при смене декораций во время вечернего спектакля. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Вчера при перемене декораций на вечернем спектакле «Снегурочка» в «Мариинском-2» одна из артисток хора получила ушиб головы об элемент мягких декораций», – уточнили в сообщении.

Также отмечается, что пострадавшая хористка была немедленно доставлена в Мариинскую больницу, где ей провели тщательный осмотр и сделали КТ (компьютерная томография – прим. ред.), после чего она была отпущена домой.

По состоянию на утро понедельника хористка чувствует себя хорошо, детали произошедшего выясняются, пишет РИА Новости.

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