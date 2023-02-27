90-летнего Киркорова выписали из больницы

Отец известного певца Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров был выписан из больницы. В настоящий момент он чувствует себя хорошо, рассказала представитель его сына Екатерина Успенская.

«Выписали, у него отличное настроение, отличный аппетит, состояние хорошее», – рассказала она журналистам.

Известно, что 90-летний певец был госпитализирован 9 февраля. К врачам обратилась его сиделка, сообщившая о затруднении дыхания своего подопечного и падении давления.

Следует также отметить, что в конце января текущего года Екатерина Успенская успела опровергнуть информацию о госпитализации Бедроса Киркорова в среднетяжелом состоянии из-за нарушения работы сердца в беседе с РИА Новости.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что известного российского телеведущего и зоолога Николая Дроздова выписали из больницы.

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