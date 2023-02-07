Николай Дроздов выписался из больницы

Известного российского телеведущего и зоолога Николая Дроздова выписали из больницы. Множественные переломы ребер, полученные им после падения на льду, восстановились.

«Всю боль устранили. Все заросли трещины и переломы – можно ехать домой», –рассказал о своем состоянии сам Дроздов. Его дочь Елена добавила, что семья будут активно участвовать в реабилитации ведущего.

Следует отметить, что несмотря на пока еще сохраняющуюся слабость, настрой у Николая Дроздова позитивный. Ранее Елена рассказала телеканалу 360 о том, что врачи провели ее отцу контрольное обследование.

Медики сделали УЗИ плевральной полости, чтобы узнать, не осталась ли там жидкость. Дочь зоолога добавила, что рассчитывать на быстрое восстановление не приходится. Кроме того, Дроздову придется заниматься лечебной физической культурой (ЛФК).