Ураганный ветер наносит новый удар по Петербургу: объявлен желтый уровень погодной опасности

На территории Санкт-Петербурга объявили желтый уровень погодной опасности в связи с усилением ветра 28 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

«По информации Росгидрометцентра, с 23 часов 27 февраля до 14 часов 28 февраля на территории Санкт Петербурга объявлен “желтый” уровень погодной опасности», – оповестили в официальном telegram-канале Смольного, объяснив такое решение порывами северо-западного ветра в 15 метров в секунду.

Власти Санкт-Петербурга в своем обращении к горожанам попросили их проявлять повышенную осторожность, покидая дома, и воздержаться, по возможности, от использования автомобилей в связи с повышенным риском дорожно-транспортных происшествий.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербург пришло долгожданное солнце. За безоблачное небо и повышение температуры им стоит благодарить гребень антициклона.