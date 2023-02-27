Погода идет на поправку: в Санкт-Петербург пришло солнце

Наконец-то жители Санкт-Петербурга ощутили принципиальные изменения в погоде. За безоблачное небо и повышение температуры им стоит благодарить гребень антициклона, сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос».

«Сегодня на погоду Северной столицу окажет влияние вытянувшийся с юго-запада гребень антициклона», – написал он в своем официальном telegram-канале, добавив, что при переменной облачности, в городе обойдется без существенных осадков.

Также отмечается, что температура на территории Санкт-Петербурга и области продолжит активно повышаться: до -2…-4 градусов в городе и до -1…-6 по области. Кроме того, ожидается небольшой западный ветер – 4-9 метров в секунду.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в воскресенье, 26 февраля, жителям Северной столицы пришлось столкнуться с усилением ветра и осадками.

михаил леус центр фобос


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Клиенты билайна стали осознаннее подходить к потреблению услуг связи
Погода идет на поправку: в Санкт-Петербург пришло солнце
Драка подростков с участником «ЧВК Редан» закончилась массовыми ...
Дождались! Трасса М-11 «Нева» заработала в штатном режиме
Красота требует осторожности: как не навредить себе косметикой
Французский политик: антироссийские санкции – это провал
Для водителей, застрявших на трасе М-11, развернут дополнительные пункты обогрева
По факту массового ДТП на трассе М-11 возбудили уголовное дело