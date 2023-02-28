Весной в России могут повысить социальные пенсии

Министерство труда Российской Федерации предложило увеличить социальные пенсии на 3,3 процента с 1 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Социальные пенсии с 1 апреля предлагается повысить еще на 3,3 процента в дополнение к проведенной в июне индексации на десять процентов», — заявили в ведомстве.

Таким образом, социальные пенсии увеличиваются на 13,6 процента. В ведомстве отметили, что проект об индексации выплат с 1 января 2023 года вынесли на общественное обсуждение, пишут РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день в России востребованы специалисты в сфере информационных технологий, транспорта и логистики, туризма, гостиниц и ресторанов. В последнем случае причина дефицита кадров – не совпадающие запросы работников и работодателей по зарплате и условиям труда.

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