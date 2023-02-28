Структурная перестройка: что происходит с рынком труда?

На сегодняшний день в России востребованы специалисты в сфере информационных технологий, транспорта и логистики, туризма, гостиниц и ресторанов. В последнем случае причина дефицита кадров – не совпадающие запросы работников и работодателей по зарплате и условиям труда. Такое мнение высказал экономист Александр Лапин в разговоре с Gazeta.SPb.

Он обратил внимание, что сейчас рынок труда пройдет через существенную структурную перестройку. Что касается краткосрочной перспективы, то российский рынок труда ждет сокращение занятости в большинстве видов экономической деятельности.

А вот если смотреть на более долгоиграющую историю, то рынок все-таки адаптируется к новым условиям спроса и предложения. По мнению эксперта, в 2023-2024 году спрос на труд и занятость будут восстанавливаться.