Смольный решил стимулировать занятость на заводах детскими лагерями

Чиновники Смольного нашли способ увеличить занятость на промышленных предприятиях Петербурга. Согласно планам губернаторской команды, дополнительным стимулом для инженеров работать по профессии будут летние лагеря.

Как пишет «Мойка78», есть некоторые нюансы. Например, глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик отметил, что необходимо развивать социальную инфраструктуру промышленных предприятий. В частности, во времена СССР, у госпредприятий был на балансе либо санаторий для сотрудников, либо детский лагерь.

Однако для этого важно выстроить программы поддержки промышленных предприятий совместно с системой образования города. Другой вопрос, что ранее Смольный сам планомерно избавлялся от невостребованных детских лагерей, которые требовали модернизации