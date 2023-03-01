Да вы и так не все знаете: что думают депутаты про скрытие данных в декларациях

Сегодня, 1 марта, Законодательное собрание Санкт-Петербурга в первом чтении поддержало законопроект, предполагающий скрытие персональных данных при обнародовании деклараций о доходах. То есть фактически ранее вы могли знать, что и кому принадлежит, а теперь — увидите, что принадлежит, но непонятно кому.

Доверие складывается не из этого!

Как правило, информация выглядит примерно так: фамилия, имя, отчество, наличие квартир и их площадь, машины, дачи, земельные участки. Теперь же депутаты решили схитрить: никаких персональных данных не будет. Как рассказал изданию Gazeta.SPb депутат Денис Четырбок, пока нет конкретных решений по поводу того, как именно будет выглядеть декларация теперь.

«Пока есть только предложения. Например, «Депутат №1 имеет две квартиры, машину, доход составляет столько-то. При подготовке ко второму чтению будет уже четко прописано, как это будет выглядеть. Сейчас объем данных, который публикуется в декларациях, довольно большой. Но все равно открыто не все, процентов 30 может быть. Что-то скрыто из-за персональных данных, что-то из-за банковских тайн. Сейчас данные просто будут обезличены», — прокомментировал депутат.

В то же время он добавил, что принятие этого законопроекта связано с необходимостью привести его в соответствие с федеральным законодательством, все «строго в рамках федеральных формулировок».

На вопрос о том, повлияет ли такое решение на доверие со стороны избирателей, депутат ответил, что «доверие складывается не из этого». Он отметил, что избирателям ничего не мешает спросить у народного избранника эту информацию, также как и сам избранник может опубликовать эти данные в социальных сетях.

Не хочется быть уязвимым

Ранее стало известно, что сведения о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов теперь будут опубликованы в обезличенном виде. С 1 марта вступили в силу изменения в законе «Об общих принципах организации публичной власти»,

Информация о доходах депутатов Госдумы и членов Совфеда, а также депутатов законодательных органов субъектов будет публиковаться без персональных данных, которые позволят «идентифицировать соответствующее лицо» и «индивидуализировать имущество, принадлежащее соответствующему лицу». В Сети будет распространяться только обобщенная статистическая информация.

При этом один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко заявил, что решение публиковать декларации в обобщенном виде принято из-за уязвимости перед иностранными спецслужбами и угрозой санкций.

«Это уязвимость, когда лица, принимающие ответственные решения, открыты перед службами иностранных разведок. Я думаю, это самое главное. Они все, при том что публичные, так еще наизнанку вывернутые, в том плане, что против них могут быть приняты меры санкционно-имущественного характера, в том числе в отношении банков, счетов, недвижимости и прочего», — объяснил Диденко в разговоре с «Лента.ру».

В то же вреся спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания заявил, что опубликует в соцсетях свою декларацию о доходах, расходах и имуществе.

«Мы с [депутатом от КПРФ Ольгой] Алимовой опубликуем, мы избирались от Саратовской области, нам нечего скрывать», — сказал Володин. Предложение спикера поддержали депутаты Валерий Гартунг («Справедливая Россия — За правду») и Михаил Матвеев (КПРФ).