Сейсмолог предупредил о землетрясении в России

Совсем недавно весь мир охватили новости о землетрясениях в Турции. Как выяснилось позднее, это могло бы быть не чем-то неожиданным. Как выяснилось, нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс за три дня до землетрясения говорил, что в Турции, Иордании, Сирии и Ливане может произойти землетрясение магнитудой 7,5 балла.

Как сообщает «Табло СМИ«, сейсмолог вновь предупреждает о том, что в марте вновь стоит ждать землетрясения. Однако в этот раз они затронут Камчатку, Курилы, Японию и Филиппины. То есть все уже докатиться и до России.

Что ж, прошлый прогноз остался незамеченным. Может быть, из-за того, что он написал об этом в своих социальных сетях, а может быть попросту никто и не воспринял всерьез — никаких точных дат в постах не было. В этот раз слова сейсмолога опубликованы на сайте научной организации Solar System Geometry Survey (SSGEOS). Ученый сказал, что сильная активность может случиться с 3 по 7 марта.