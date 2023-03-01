Четыре сотни миллионов и площадка завода-банкрота на острове Декабристов ваша! Объект выставлен на торги

В Санкт-Петербурге с молотка продадут участок Завода им. М. И. Калинина, который расположен на острове Декабристов. Если быть точнее, то речь идет об участке на Уральской улице, 4В. Информация об этом появилась в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Объект решили выставить на продажу как непрофильный актив. Приобрести предлагается право аренды надела площадью почти 1,5 га, два здания, электрораспределительный пункт, внутренние дороги, а также въездные ворота с улицы Одоевского. Цена вопроса — 380,8 миллиона рублей.

Как предполагает «Деловой Петербург», на этом участке можно реализовать проект редевелопмента, построив жильё или апартаменты.