Setl Group завоевал главную награду конкурса «Доверие потребителя»

Setl Group второй год подряд становится триумфатором конкурса «Доверие потребителя». По итогам голосования среди покупателей квартир и членов профессионального жюри Setl Group признан строительной компанией, пользующейся наибольшим доверием потребителей. Также компания получила почетные награды за весомый вклад в развитие социальной инфраструктуры Петербурга и Ленобласти.

Юбилейная, 15-я, церемония награждения состоялась 1 марта в пространстве «Лофт Холл» в Петербурге. Setl Group вручили памятный диплом и оригинальную стеклянную статуэтку – символ открытости и прозрачности ведения бизнеса.

В 2022 году Setl Group ввел в эксплуатацию более 1,79 млн кв. м общей площади недвижимости, что является рекордом для Северной столицы. Компания входит в перечень системообразующих организаций страны и обладает наивысшим рейтингом Единого ресурса застройщиков за своевременный ввод жилья в эксплуатацию. Ежегодно Setl Group признают «Надежным застройщиком России» – это одна из наиболее авторитетных наград в сфере жилищного строительства.

На церемонии Setl Group был традиционно отмечен за строительство детских садов и школ, как в городе, так и в пригородах. За всю историю деятельности компания сдала уже 58 социальных объектов почти на 18 тысяч мест. В 2023 году Setl Group планирует завершить строительство семи детских садов. А к открытию в этом году готовятся четыре детских сада с бассейнами.

Победа в конкурсе «Доверие потребителя» – свидетельство надежности девелопера и высочайшего качества его проектов. Организаторами конкурса выступают Комиссия по недвижимости Общества потребителей СПб и ЛО, Большой Сервер Недвижимости, НП «Российская Гильдия управляющих и девелоперов». Лидеры определяются по итогам интернет-голосования потребителей, с учетом исследования «Тайный покупатель», а также на основе объездов экспертами жилых комплексов. Заключительный этап конкурса – оценка финалистов профессиональным жюри.

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