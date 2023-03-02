Профсоюз: Минтранс не сможет не дать водителям работать больше 12 часов

Запрет на работу более 12 часов за раз, подготовленный Министерством транспорта России, не будет действенным. Такого мнения придерживается председатель Межрегионального транспортного профсоюза Роман Круглов.

«Говорить о том, что водитель после этого не сможет работать, я бы не стал, потому что есть различные уловки и ухищрения. Если водитель захочет остаться за рулем больше 12 часов, скорее всего, у него это получится», – рассказал он телеканалу 360.

По его словам, отследить переработки водителей практически невозможно. Предприимчивые водители найдут способ обойти любые ограничения. При этом Роман Круглов заявил, что законопроект Минтранса уже не является новшеством.