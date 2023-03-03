В Петербурге пьяная мать избивала несовершеннолетнюю дочь

В четверг, 2 марта, в полицию Санкт-Петербурга обратилась местная жительница. По ее словам, 13-летняя подруга ее дочери, придя к ней домой, сказала, что боится идти домой, поскольку пьяная мать регулярно ее избивает. Об этом Gazeta.spb рассказал источник в правоохранительных органах.

«Мать девочки неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию», – уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Также отмечается, что в настоящий момент органами проводится проверка всех обстоятельств произошедшего. В настоящий момент девочка находится в детской городской больнице.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что поездка на автобусе закончилась для 15-летнего петербуржца больницей.

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Поездка на автобусе закончилась для 15-летнего петербуржца больницей