Дело петербургского лектора РАНХиГС, отрицавшего холокост, прекратили

В Санкт-Петербурге прекратили дело против бывшего лектора РАНХиГС Владимира Матвеева, который отрицал факт Холокоста. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

«Суд уголовное дело в отношении Матвеева прекратил в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности», – написали в официальном telegram-канале пресс-службы.

Причиной разбирательства стал инцидент, произошедший зимой 2021 года, когда Владимир Матвеев был уволен из высшего образовательного учреждения после его заявления «Холокост – это миф» и сомнениях в фактах уничтожения нацистами других этнических групп.

Более того, впоследствии он повторно высказал данное мнение на лекции для преподавателей Ленинградской области, пишет РИА Новости.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге дело об убийство первокурсницы раскрыли спустя 20 лет.