В Госдуме планируют запретить запрете усыновление в недружественные страны

В план законопроектной деятельности Государственной Думы России на март внесли проект закона, по которому усыновление детей из России в недружественные страны оказывается под запретом. Gazeta.spb узнала у омбудсмена по правам ребенка Ирины Волынец, насколько данная мера оправдана.

«Завтра (3 марта – ред.) мы окончательно поставим твердую точку в этом вопросе, но в Совет Государственной Думы, в программу законопроектной деятельности Думы на март мы этот закон внесли», – рассказала глава комитета Думы по вопросам семьи Нина Останина.

На сегодняшнем заседании ожидается присутствие министра просвещения Сергея Кравцова, пишет РИА Новости со ссылкой на ее слова.

По мнению уполномоченной по правам ребенка в Республике Татарстан Ирины Волынец, запрет на усыновления в недружественные России страны необходим, в первую очередь, для обеспечения безопасности детей.

«У нас сегодня нет никаких инструментов, которые бы позволяли следить за их (детей – прим. ред.) судьбой, когда они выезжают за пределы страны. Тем более в недружественные нам страны», – объяснила Ирина Волынец, отвечая на вопрос о необходимости введения этого закона.

Также, по ее словам, сейчас в Российской Федерации проводятся мероприятия, призванные способствовать усыновлениям и свести количество детей в детских домах к минимуму.

«У нас есть регионы, в которых вообще не осталось ни одного детского дома», – заключила собеседница издания, добавив, что государство несет ответственность за детей, родившихся и проживающих на его территории.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что подлежащие мобилизации петербуржцы задумались об усыновлении детей-сирот ради отсрочки.