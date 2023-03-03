На Васильевском острове появится пешеходный фонтан

На территории Линейного парка, расположенного на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, в текущем году начнутся работы по благоустройству. В новой зеленой зоне жители города смогут увидеть «пешеходный фонтан», заявил заместитель главы районной администрации Владлен Родионов.

«В первом сквере будет точка притяжения и ядро данного проекта — пешеходный фонтан», – рассказал Родионов.

Он отметил, что преображение Линейного парка является главным проектом текущего года. В него войдут три территории зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), рассказал замглавы на пресс-конференции ТАСС. В указанные участки войдут сквер Володина и два неназванных пространства.

С восточной стороны разместятся два зеркальных объекта, предназначенные для размещения игровой и спортивной зон.

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