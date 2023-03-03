На шаг ближе: в Петербурге закончили проходку наклонного хода новой станции метро «Путиловская»

В Санкт-Петербурге АО «Метрострой Северной Столицы» закончил проходку наклонного хода будущей станции «Путиловская». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Менее чем за год метростроители прошли глубину 60 метров и смонтировали 153 чугунных кольца», – рассказали на официальном сайте Смольного, отметив, что именно здесь позднее появятся эскалаторы.

Также сообщается, что уже положены тоннели диаметром 5,6 метров, соединяющие первые станции новой Красносельско-Калининской ветки: «Путиловскую» и «Юго-Западную».

В связи с этим городские власти объявляют ключевые горнопроходческие работы на первом участке новой линии метро завершенными. За вестибюль будущей станции «Путиловская» возьмутся в 2023 году.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что несколько станций метро Санкт-Петербурга закроют на капремонт с 2023 по 2027 год.

АО "Метрострой Северной столицы" Путиловская


 

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