На шаг ближе: в Петербурге закончили проходку наклонного хода новой станции метро «Путиловская»

В Санкт-Петербурге АО «Метрострой Северной Столицы» закончил проходку наклонного хода будущей станции «Путиловская». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Менее чем за год метростроители прошли глубину 60 метров и смонтировали 153 чугунных кольца», – рассказали на официальном сайте Смольного, отметив, что именно здесь позднее появятся эскалаторы.

Также сообщается, что уже положены тоннели диаметром 5,6 метров, соединяющие первые станции новой Красносельско-Калининской ветки: «Путиловскую» и «Юго-Западную».

В связи с этим городские власти объявляют ключевые горнопроходческие работы на первом участке новой линии метро завершенными. За вестибюль будущей станции «Путиловская» возьмутся в 2023 году.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что несколько станций метро Санкт-Петербурга закроют на капремонт с 2023 по 2027 год.