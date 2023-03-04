Они возвращаются: ЦБ возобновил печать купюр номиналом 5 и 10 рублей

Помните ли вы старые добрые банкноты номиналом 5 и 10 рублей? Да, давно не виделись, но, кажется, встречи не избежать. Они уже снова входят в обращение в ряде субъектов Российской Федерации. Об этом рассказал зампред Банка России Сергей Белов, выступая на встрече, организованной Ассоциацией банков России.

В июле Белов рассказывал в интервью газете «Известия», что Банк России может возобновить в печать 5- и 10-рублевые купюр образца 1997 года.

«Сейчас мы параллельно в конце прошлого года завезли их в регионы, в ряде регионов они входят в обращение», — сказал Белов на встрече, отвечая на вопрос о возвращении в оборот таких купюр, передает агентство Прайм.