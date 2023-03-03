Переезд внутри региона начнет финансировать Минтруд

Министерство труда и социальной защиты России предложило распространить выдачу субсидий не только за трудоустройство работников, переезжающих из других регионов, но и на тех, кто совершает переезд внутри субъекта.

«Согласно данным опроса, результаты которого мы еженедельно получаем от Роструда, порядка 18 тысяч человек готовы рассмотреть возможность переезда внутри региона своего проживания», – заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Также отмечается, что средний размер субсидий превышает 260 тысяч рублей для одного сотрудника. Данная мера особенно актуальна для больших регионов, таких как, например, Красноярский и Хабаровский край, пишет РИА Новости со ссылкой на слова министра.

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Минтруд РФ переезд субсидии


 

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