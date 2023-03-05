Кошелек под контролем: петербуржцы рассказали, дают ли карманные детям

Только 6% родителей старшеклассников выдают ребенку на карманные расходы более 3000 руб. в неделю. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob. Так, только 69% родителей дают деньги на карманные расходы детям, учащихся в младших классах.

Чем старше становится ребенок, тем реже родители пытаются проконтролировать его расходы, говорят аналитики. Например, за расходами детей из младших классов не следят только 13% родителей, то за тратами 11—14-летних подростков — уже 24%, а вот за бюджетом старшеклассников — 45%.

Конечно же, чем старше ребенок, тем больше денег ему дается. Так, 7—10-летним детям чаще всего дают на эти цели до 500 рублей в неделю. Ученики средней школы могут заполучить себе побольше: каждый четвертый (24%) — от 500 до 1000.