В Башкирии 5 марта на ЖД загорелся локомотив

Сегодня, 5 марта, локомотив загорелся на железнодорожной станции в Башкирии. К месту происшествия выехали сотрудники МЧС России и другие экстренные службы.

По прибытии наблюдалось открытое горение отдельностоящего электротягача. Как выяснили сотрудники ведомства, на площади 60 квадратных метров образовалось открытое горение.

Машинист эвакуировался самостоятельно. Пострадавших нет. Состав следовал без пассажиров. К месту происшествия выехали 16 человек и семь единиц техники.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 3 марта, поздно вечером в отделение полиции поступило сообщение о происшествии на Сибирской улице в Сосновом Бору девушка получила ножевое ранение в живот.