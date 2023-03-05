Ужин обернулся ножевым: в Сосновом бору госпитализировали школьницу

В пятницу, 3 марта, поздно вечером в отделение полиции поступило сообщение о происшествии на Сибирской улице в Сосновом Бору девушка получила ножевое ранение в живот. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

Как выяснил на месте наряд полиции, 17-летняя девушка была в квартире с резаной раной живота. Девушку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По данным медиков, у нее колото-резаное ранение живота, ранение поперечно-ободочной кишки и сквозное ранение желчного пузыря.

Девушка проживала совместно с 19-летним молодым человеком. Он рассказал, что в 23:50 он услышал шум на кухне, после и заметил девушку с ранением. Ему она сказала, что хотела приготовить пищу, но, взяв кухонный нож, по неосторожности.