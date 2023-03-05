Петербуржцы продолжают пополнять кошельки мошенников

Вчера, 4 марта, днем в отделение полиции поступило сообщение от пенсионера. Тот рассказал, что ему позвонил неизвестный. С этого и началась история потери десятков тысяч. Об этом рассказал источник издания в правоохранительных органах.

Звонивший сообщил, что является сотрудником Пенсионного фонда. Своей жертве он рассказал, что ему полагается выплата некой компенсации. Как итог, он убедил продиктовать данные его банковской карты.

Как рассказал пенсионер, он пришел в отделение банка и узнал, что потерял 155 387 рублей.

Ранее сообщалось, что уроженец Оренбурга устроил стрельбу в Петербурге на улице Рубинштейна. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах. По данным источника, все произошло поздним вечером 4 марта.