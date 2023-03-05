Уроженец Оренбурга выстрелил в мужчин на улице Рубинштейна в Петербурге

Уроженец Оренбурга устроил стрельбу в Петербурге на улице Рубинштейна. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах. По данным источника, все произошло поздним вечером 4 марта.

Как выяснилось, неизвестный мужчина начал стрелять из пистолета на улице Рубинштейна. Он шел в сторону Невского проспекта, стреляя по прохожим. Как итог — три пострадавших. Один из них получил слепое ранение голени, его доставили в медучреждение, но позже отпустили в удовлетворительном состоянии домой. Еще двое мужчин пострадали куда более серьезно, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Один получил проникающие огнестрельные ранения в область спины, плеча и верхней трети бедра, а другое — огнестрельные ранения верхней трети голени.

Полицейским удалось задержать мужчину. У него изъяли травматический пистолет Grand Power ТQ1, части магазина, девять гильз и аэрозольный баллон «Боец».