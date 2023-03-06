Неудобно вышло: бесплатный трамвай от метро «Ладожская» сошел с рельсов в первый же день

Утром сегодня, 6 марта, около площади Александра Невского в Санкт-Петербурге с рельсов сошел трамвай, который пустили на время закрытия станции метро «Ладожская». Из-за аварии, движение полностью нарушилось, сообщают очевидцы.

«Новый трамвай 30го маршрута «Невский» сошел с рельсов около метро «Площадь Александра Невского» и все движение нарушилось», – написали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Согласно опубликованной информации, инцидент произошел около 07:00. Отмечается, что с 07:20 маршрут усилили пятью дополнительными трамваями, а к 7:55 движение 30-го трамвая уже восстановили, оставив интервал движения в 4-6 минут без изменения.

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