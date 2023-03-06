Синоптики не могут гарантировать Петербургу неделю без осадков

Несмотря на заявления метеорологов о том, что новых сильных снегопадов в Санкт-Петербурге не предвидится, совсем без снега погода город не оставит. Так в среду, 8 марта, в Северной столице ожидаются легкий мороз и метель, заявил главный синоптик города Александр Колесов.

По словам главы петербургского гидрометцентра прогноз погоды на Международный женский день «совсем неблагоприятный»:

«Утром 8 марта к Санкт-Петербургу подойдет атмосферный фронт и начнется снег, который продолжит смещаться на восток всю первую половину дня», – написал он в своем официальном telegram-канале, отметив, что прохождение циклона приведет к усилению южного, юго-восточного ветра до 8-13 метров в секунду.

Таким образом, днем жителей Северной столицы будет ждать метель из-за сочетания ветра со снегом, а также легкий мороз – воздух охладится до 0…-2 градусов.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что на неделе новых массивных снегопадов в Санкт-Петербурге не ожидается.