На Московском шоссе образовалась пробка в несколько километров

На Московском шоссе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга образовался автомобильный затор протяженностью в несколько километров. Причиной затруднений с движением стали машины, сворачивающие к складским помещениям.

Согласно сведениям, опубликованным сервисом «Яндекс.Пробки», протяженность пробки на Московском шоссе в 16:12 составляла около 5,2 километров. Если двигаться по красной линии, отмеченной на интерактивной карте, то станет видно, что затор начинается почти на Колпинского шоссе, у поворота на склады.

Следует отметить, что и проезд к складским зданиям оказался «забит» до отказа. В обратном направлении проезд также затруднен, однако уже не так сильно и с меньшей протяженностью: в 3 километра.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что утро понедельника, 6 марта, в Санкт-Петербурге началось с живописных видов заснеженного города и многокилометровых заторов на дорогах.