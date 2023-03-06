В петербургском метро поездом впервые будет управлять девушка

В метрополитене Санкт-Петербурга заканчивает свое обучение первая девушка-машинист. Сдав теорию, Мария Сазонова уже начала практиковаться на «Красносельско-калининской» линии.
Примечательно, что ранее машинистка занимала позицию заместителя директора в крупной торговой сети. Сменить поле деятельности девушку вынудил финансовый кризис. К настоящему времени Мария уже освоила теорию и теперь в буквальном смысле «обкатывает» знания на красной ветке петербургского метрополитена.
Следует отметить, что в кабине машинистов женщину нельзя было увидеть более полувека. Ограничения на профессию, ранее считавшуюся вредной, сняли только в 2021 году, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Справедливо уточнить, что даже после снятия запрета большого количества кандидаток в машинистки не появилось, но желающие есть.
Этому способствует упрощение механизмов контроля за составом, хотя, конечно, и без сложностей не обходится:
«На составах типа ЕМ, которые у нас ещё используются немного, нужна физическая сила при постановке состава на ночной отстой, да и остальное оборудование, конечно, для женщины сложнее», – отметил замначальника электродепо «Автово» Александр Барташевич.