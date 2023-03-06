В Петербурге будут судить сбытчика 250 свертков с наркотиками

В Санкт-Петербурге 55-летний житель Адмиралтейского района обвиняется в незаконном сбыте психотропных веществ. Правоохранителями были изъяты 250 пакетиков, внутри которых находился наркотик, сообщили в пресс-службе прокуратуры Северной столицы.

«[…] в марте 2022 года обвиняемый осуществлял незаконный сбыт психотропных веществ бесконтактным способом, то есть посредством размещения их в тайниках-закладках», – написали в официальном telegram-канале ведомства. Отмечается, что закладки сбытчик впоследствии фотографировал, а снимки размещал в специализированном интернет-магазине.

В общей сложности правоохранителями было изъято свыше 260 грамм наркотического вещества, расфасованного по 250 пакетикам, размещенным в разных районах Санкт-Петербурга, а также хранимым непосредственно в жилище обвиняемого.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Северной столице осудили виновного в двойном убийстве.

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