В Петербурге будут судить сбытчика 250 свертков с наркотиками

В Санкт-Петербурге 55-летний житель Адмиралтейского района обвиняется в незаконном сбыте психотропных веществ. Правоохранителями были изъяты 250 пакетиков, внутри которых находился наркотик, сообщили в пресс-службе прокуратуры Северной столицы.

«[…] в марте 2022 года обвиняемый осуществлял незаконный сбыт психотропных веществ бесконтактным способом, то есть посредством размещения их в тайниках-закладках», – написали в официальном telegram-канале ведомства. Отмечается, что закладки сбытчик впоследствии фотографировал, а снимки размещал в специализированном интернет-магазине.

В общей сложности правоохранителями было изъято свыше 260 грамм наркотического вещества, расфасованного по 250 пакетикам, размещенным в разных районах Санкт-Петербурга, а также хранимым непосредственно в жилище обвиняемого.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Северной столице осудили виновного в двойном убийстве.