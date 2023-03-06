Российские предприятия смогли привлечь 1,2 трлн рублей заемных средств

Почти 800 предприятий, базирующихся в Российской Федерации, смогли привлечь 1,2 триллиона рублей заемных средств, получив государственную поддержку в размере 42,5 миллиардов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе федерального правительства. В числе мер поддержки промышленных предприятий упоминалась и программа по кредитной помощи системообразующим организациям:

«В ее реализации приняли участие 16 банков. В итоге было обеспечено массовое кредитование по ставке ниже 11%», – добавили в пресс-службе кабмина, сославшись на слова вице-премьера и главы Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова.

По его словам, воспользовавшись финансовой поддержкой от государства в размере 42,5 миллиардов рублей почти 800 предприятий смогли привлечь 1,2 триллионов рублей заемных средств.

«Выделяемое в этом году финансирование закроет обязательства государства в полном объеме», – заключили в сообщении.

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