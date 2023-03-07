Эксперимент за 100 рублей: с августа в Петербурге могут ввести курортный сбор

Правительство Санкт-Петербурга намерено провести эксперимент по введению курортного сбора. Плату в размере 100 рублей в день с человека начнут взимать 1 августа. Сумма указывается в проекте закона, который в настоящий момент проходит антикоррупционную экспертизу.

Курортный сбор придется платить гостям Северной столицы в возрасте от 18 лет, которые будут проживать в отелях и гостиницах города больше суток. Размер сбора за одну ночь составит 100 рублей – эти средства в дальнейшем будут использованы для развития туризма и создания подходящих условий для его процветания.

Следует отметить, что некоторым категориям россиян платить сбор не придется. К ним относятся Герои Советского Союза и Российской Федерации, кавалеры ордена Славы, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды войны и другие.

Примечательно то, что индивидуальные предприниматели и прочие физические лица не имеют возможности взимать курортный сбор два раза. При этом в ситуации, когда путешественник заплатил положенную сумму, но покинул место проживания раньше, оператор обязан вернуть излишек в полном объеме.

Контролировать ход эксперимента будет Общественный совет при уполномоченном органе. Его функционирование будет определяться городскими правовыми актами.

Работа по введению курортного сбора началась после того, как президент Российской Федерации Владимир Путин в начале ноября прошлого года поручил правительству внести в Государственную Думу проект соответствующего закона.

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