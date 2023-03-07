В метро поедешь — дальше будешь: 7 марта в Петербурге 7-балльные пробки

В преддверии праздника – Международного женского дня – петербуржцы спешат поскорее попасть домой. Правда, не у всех это получается. Обилие машин и погодные условия привели к возникновению многокилометровых заторов.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», пробки сковали Санкт-Петербург, что ожидаемо, в центре. Судить об этом позволяет обилие «красных» дорог на интерактивной карте и большое количество пометок о дорожных работах и различных происшествиях. Что примечательно, ситуация на дорогах ухудшилась не только в центральной части Северной столицы, но и на окраинах: в Шушарах, на Дыбенко.

Тем не менее, к вечеру ситуация постепенно улучшается. К 19:00 заторы по оценкам «Яндекс.Пробок» уменьшились до 6 баллов и этот показатель продолжит падать в дальнейшем.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, согласно информации от Санкт-Петербургского управления МЧС, в Международный женский день город засыплет снегом.