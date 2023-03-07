МЧС не радует: 8 марта в Петербург придут метель и снегопады

Синоптики не могли дать однозначный прогноз погоды в Санкт-Петербурге 8 марта. Министерство чрезвычайных ситуаций расставило все по своим местам: в Международный женский день северную столицу засыплет снегом.

Эксперты давали неоднозначную оценку погодным условиям в Северной столицы. Так, например, по словам метеоролога Юрия Куткевича серьезных осадков в городе не ожидается. Тем не менее, из оценки главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова следует, что снегопад 8 марта все-таки будет.

Все по своим местам поставило сообщение, опубликованное пресс-службой МЧС:

«[…] по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 08 марта в Санкт-Петербурге местами ожидается сильный снег, метель», – сообщили в официальном telegram-канале петербургского отделения ведомства.

Остается надеяться, что в выходной день, когда нагрузка на городские транспортные магистрали будут снижена, уборочные службы Смольного смогут справиться с ситуацией на дорогах.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что после массивного снегопада, засыпавшего Санкт-Петербург 10 сантиметрами осадков, утро началось с многокилометровых пробок.