Путин: систему психологической помощи населению необходимо улучшить

Система оказания психологической помощи, действующая на территории Российской Федерации, нуждается в усовершенствовании. Соответствующее поручение дал федеральному правительству глава государства Владимир Путин.

«Правительству РФ с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о совершенствовании системы оказания психологической помощи и психологической поддержки населению», – такой текст разместили на официальном сайте Кремля в перечне поручений президента России.

Как отметил Владимир Путин, особое внимание следует уделять оказанию специализированной помощи и поддержки беженцам и вынужденным переселенцам, включая детей и подростков.

При этом также необходимое лечение должны получить люди, страдающие от посттравматического стрессового расстройства, а также военнослужащие и члены их семей.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что на социально-экономическое развитие России потратили 210,9 млрд рублей.

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