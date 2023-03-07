Мишустин: На социально-экономическое развитие России потратили 210,9 млрд рублей

За 2022 год на социально-экономическое развитие Российской Федерации было потрачено 210,9 миллиарда рублей. При этом 2022 год стал первым полноценным годом реализации запланированных проектов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, каждая инициатива должна отвечать целому перечню критериев, в числе которых существенное улучшение качества жизни граждан, соответствие их реальным запросом и вносимый в клад в достижение национальных целей, обозначенных главой государства Владимиром Путиным.

«Именно поэтому реализация инициатив, несмотря на изменившуюся геополитическую ситуацию и действия недружественных стран, остается в числе важнейших приоритетов работы правительства», – процитировали слова премьер-министра в официальном telegram-канале федерального кабмина.

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